Questa borsa Birkin in regalo non è niente rispetto a quello che hai sopportato in questi 30 anni | Lazza fa una gradita sorpresa alla madre – IL VIDEO

In un gesto toccante, Lazza sorprende la madre con una Birkin di Hermès durante il suo primo concerto a San Siro, regalando un momento indimenticabile dopo trent’anni di sacrifici. La scena, carica di emozione e riconoscenza, dimostra come i gesti più semplici possano essere i più significativi. Un regalo che rappresenta non solo un lusso, ma anche un profondo ringraziamento per tutto ciò che è stato condiviso in questi anni.

Lazza ieri sera, 9 luglio, durante il suo primo San Siro ha fatto salire a sorpresa la madre. “Vieni socia volevo farti vedere che meraviglia” dice mentre la va a prendere dietro al palco e la porta al centro, commossa. “Questo è merito tuo e anche se un giorno sì ci scorniamo e pure l’altro, mi sembra giusto ringraziarti” aggiunge porgendole una borsa dall’inconfondibile colore arancione che contiene, spiega, una Birkin di Hérmes, come le aveva promesso in Re Mida. Lei si schermisce dopo averlo abbracciato: “Il regalo non è niente rispetto a quello che ha sopportato in questi trent’anni” spiega prima di riprendere con la musica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questa borsa Birkin in regalo non è niente rispetto a quello che hai sopportato in questi 30 anni”: Lazza fa una gradita sorpresa alla madre – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: borsa - birkin - regalo - niente

All’asta la prima Birkin della storia: com’è nata la borsa creata per Jane Birkin - All'asta la prima Birkin della storia: un pezzo di leggenda destinato a scrivere il suo nuovo capitolo.

Lazza mantiene la promessa, la sorpresa alla mamma sul palco: «Ecco una Birkin di Hermes. Vale nulla rispetto; Il regalo di Giulia De Lellis a Tony Effe: quanto costa la borsa di lusso (con dedica d'amore nascosta); Belen Rodriguez vende un regalo di Stefano De Martino: cos’è e quanto costa.

Una Birkin in regalo alla mamma. Lazza mantiene la promessa, e lo fa sul palco del suo concerto a san Siro - Il rapper l'aveva detto anni fa tra le strofe di una sua canzone: «Mamma, ti regalerò una Birkin». vanityfair.it scrive

Lazza a San Siro regala una Birkin a sua madre: mantiene la promessa del brano “Re Mida” - E ha mantenuto la promessa, consegnandole la preziosa borsa direttamente sul palco di San Siro. Come scrive fanpage.it