Aston Villa-Roma le info sui biglietti | vendita al via il 17 luglio

Preparatevi ad vivere un’estate di emozioni: i biglietti per l’atteso match Aston Villa-Roma sono in vendita dal 17 luglio! La nostra amata Roma si appresta a inaugurare la stagione 2025-2026 con energia e determinazione, e voi non potete perdere questa occasione di essere parte dello spettacolo. Segnate la data e assicuratevi il vostro posto: l’emozione inizia qui!

La Roma si prepara ad iniziare ufficialmente la nuova stagione. In attesa dei primi colpi in entrata sul calciomercato, la squadra si ritroverà domenica 13 luglio a Trigoria per dare il via alla preparazione in vista dell’annata sportiva 2025-2026 sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Dopo i primi giorni di raduno al centro sportivo Fulvio Bernardini, sarà il tempo delle amichevoli. Sabato 26 luglio, la Roma avrà il primo test contro il Kaiserslautern, presso il Fritz-Walter Stadion (calcio d’inizio ore 18:00), mentre il 2 agosto andrà in scena la seconda amichevole contro i francesi del Lens al Bollaert-Delesis Stadium (calcio d’inizio alle 18:00). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Aston Villa-Roma, le info sui biglietti: vendita al via il 17 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - roma - aston - villa

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: il 3 luglio uno speciale drone show per celebrare il ritorno in sala - illuminerà il cielo capitolino, creando uno spettacolo mozzafiato che celebra l’attesissima uscita di Superman.

? Le date dell'estate giallorossa Trigoria: 13 luglio Kaiserslautern: 26 luglio Lens: 2 agosto ? St George's Park: 2-8 agosto Aston Villa: 6 agosto ? Everton: 9 agosto https://asroma.com/it/notizie/73417/gli-appuntamenti-dellestate-giallorossa- Vai su X

Le date dell'estate giallorossa Trigoria: 13 luglio Kaiserslautern: 26 luglio Lens: 2 agosto St George's Park: 2-8 agosto Aston Villa: 6 agosto Everton: 9 agosto https://www.asroma.com/it/notizie/73417/gli-appuntamenti-dellestate-giallorossa Vai su Facebook

Gli appuntamenti dell'estate giallorossa: le date e gli orari; UEFA, Fair Play Finanziario: sanzionate Roma, Chelsea, Aston Villa, Porto, Lione e Barcellona; Uefa: multa alla Roma, semaforo verde per Inter e Milan, esame nel 2026 per la Juve.

Roma eventi weekend. Ultimo allo Stadio Olimpico, Max Giusti al Parco della Musica e arriva il... - Alan Sorrenti, Alice che canta Battiato e Lillo rock al teatro Romano di Ostia Antica, ma anche sorprese ed emozioni a cielo aperto. Si legge su ilmessaggero.it

Calciomercato Roma/ Ghisolfi pensa a Brobbey. L'Aston Villa si ... - Calciomercato Roma, ultime news 24 luglio 2024: Ghisolfi vuole Brobbey dell'Ajax. Lo riporta ilsussidiario.net