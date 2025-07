Sudan strage a El-Fasher | otto civili uccisi in un raid delle RSF La guerra civile non si ferma

Una tragedia che evidenzia, ancora una volta, la brutalità di un conflitto senza fine. La guerra civile in Sudan continua a mietere innocenti, come dimostra il drammatico attacco a El-Fasher, dove otto civili sono stati uccisi da un raid delle RSF. La spirale di violenza sembra non avere fine, lasciando un Paese lacerato e disilluso. La comunità internazionale deve intervenire con urgenza per fermare questa deriva distruttiva.

La guerra civile in Sudan continua a mietere vittime innocenti. Nella città assediata di El-Fasher, nell’ovest del Paese, otto civili sono stati uccisi da un attacco aereo condotto con un drone dalle Forze di Supporto Rapido (RSF), il gruppo paramilitare in guerra con l’esercito regolare sudanese dall’aprile 2023. Secondo quanto riferito da un medico dell’ospedale universitario di El-Fasher, che ha parlato a condizione di anonimato, l’attacco è avvenuto nella tarda serata di martedì, quando un drone ha colpito un rifugio improvvisato in cui si erano riparati decine di civili. Un testimone oculare ha confermato che il rifugio colpito serviva da riparo per molte persone, intrappolate nella città sotto assedio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sudan, strage a El-Fasher: otto civili uccisi in un raid delle RSF. La guerra civile non si ferma

