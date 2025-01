Sport.quotidiano.net - Le parole del tecnico bianconero. Di Carlo: "Accettiamo i fischi e le critiche»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella sala stampa dello stadio Del Duca non c’è certo l’atmosfera allegra della grande impresa. Il pareggio ottenuto nei minuti finali contro il Milan Futuro, al termine di una gara scialba e incolore, non può essere considerato un grande risultato. E ilMimmo Disa bene che la sua squadra ha deluso. Di, di buono c’è solo aver evitato la sconfitta?"Non è stata una bella prestazione, inutile negarlo. Dobbiamo migliorare e ancora una volta abbiamo regalato due reti, ci lavoreremo in settimana. Di positivo ci prendiamo la doppia reazione dopo lo svantaggio ed è sempre buono non perdere ma occorre fare meglio ed i ragazzi lo sanno bene". Un Milan frizzante che vi ha messo in difficoltà?"Il Milan è venuto con cinque difensori puri, noi abbiamo disputato una gara non come l’Entella, pur performando meno, ma eravamo in partita.