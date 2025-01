Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gagliolo da horror, male anche il giovane Bando

Livieri 5,5. Nel primo tempo blocca un destro velenoso di Malaspina. Nella ripresa subisce due gol senza nessuna parata. Alagna 6. Corre e cerca di affondare sulla fascia di competenza ma poi va in tilt quando il Milan prende in mano le redini del centrocampo. (Dal 37’st Tirelli sv) Piermarini 5. Va spesso in difficoltàperché poco aiutato dal collega di reparto4. Sempre più in difficoltà si fa irretire da un ‘sombrero’ del guizzante Sandri sul gol del raddoppio del Milan. Maurizii 5. D’Alessio lo infila con i suoi guizzi. (Dal 20’st Adjapong 5,5. Cerca di spingere nei minuti finali quando l’Ascoli si butta in avanti alla ricerca del pareggio). Varone 5. Generoso come sempre rincorre palloni e avversari in tutte le zone del campo non sempre con la necessaria lucidità.