L’Atalanta riceve lo Sturm Graz, Gasperini “Può essere decisiva”

BERGAMO (ITALPRESS) – “E’ una partita di Champions, non abbiamo chiuso ancora il discorso qualificazione, domani potrebbeuna giornata? Lo scorso anno abbiamo fatto due partite equilibrate, in casa abbiamo vinto 1-0, è cambiato qualche giocatore. E’ una squadra prima nel proprio paese, in Champions sono tutte partite molto equilibrate e hanno fatto solo 3 punti, ma in tutte le gare perse hanno perso di misura”. Gian Pierotiene alto il livello di attenzione alla vigilia del match contro loche potrebbe intanto garantire il pass per i play-off. “Mi aspetto una squadra fresca, che ha voglia di giocare, dopo un periodo di inattività, mi aspetto una partita sul piano atletico preparata – aggiunge – Dobbiamomolto attenti, ritrovare grande concentrazione e attenzione, sappiamo che sarà una partita con difficoltà.