Italia – Mangiano le caramelle poi il dolore e le urla strazianti | il dramma di due ragazze

Momenti di apprensione per due turiste ucraine, entrambe ventenni, che si trovavano in vacanza in. Le giovani, studentesse di un college a Londra, erano arrivate a Roma per un breve soggiorno e, nelle scorse ore, stavano trascorrendo una serata tra chiacchiere e passeggiate nel centro. Poi avevano deciso di entrare in un negozio di via del Corso, nello specifico un cannabis store. Dopo aver acquistato e ingerito le, le giovani sono state ricoverate in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Piazza Dante.Dopo aver cenato in un ristorante della zona, lestavano tornando al loro b&b, quando una compagna di viaggio ha proposto di concludere la serata con un acquisto al «cannabis store», situato vicino a piazza Venezia. Si tratta di un’attività legale che, tra gli altri prodotti, vendee articoli con bassi contenuti di «thc» – dosi che non dovrebbero innescare effetti pesanti.