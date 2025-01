Movieplayer.it - Io sono la fine del mondo in vetta a un box office italiano d'eccezione, tre italiani nei primi tre posti

La commedia con Angelo Duro continua a fare sfaceli, incassando altri 2,5 milioni di euro, alle sue spalle ottimo debutto per L'abbaglio, con Ficarra, Picone e Toni Servillo, seguito da Diamanti di Ozpetek. Da quanto tempo non succedeva? Il boxdel weekend celebra la presenza di tre titolinelle prime tre posizioni della classifica dominata da Ioladel. Boom d'incassi per la commedia politicamente scorretta con Angelo Duro che sfida i critici e, forte dell'interesse del pubblico, incassa altri 2,5 milioni di euro, superando i 5,8 milioni in due settimane. Numeri da capogiro per il nuovo successo firmato da Gennaro Nunziante, regista dei film di Checco Zalone, commedia che gioca sul conflitto tra genitori e figli facendo dell'antipatia di Angelo Duro un vanto.