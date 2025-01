In The Mood For Love | evento speciale al cinema per i 25 anni

Leggi su Cinefilos.it

In TheForalper i 25Lucky Red, in collaborazione con Tucker Film, è lieta di comunicare il ritorno in sala del capolavoro di Wong Kar Wai: a 25dalla prima uscita torna sul grande schermo In TheFornella versione in 4K del 2021, restaurata dall’Immagine Ritrovata di Bologna e dalla Criterion sotto lo sguardo attento del regista.Presentato nel 2000 al Festival di Cannes, In theforottenne il premio per la miglior interpretazione maschile a Tony Leung, e il Grand Prix tecnico per la fotografia di Christopher Doyle. Melodramma intenso e raffinatissimo che ha fatto la storia, il film ètratto dal romanzo breve Un incontro di Liu Yichang.Sulle note di una colonna sonora ricchissima in cui domina l’inconfondibile tema musicale Yumeji’s Theme del compositore giapponese Shigeru Umebayashi, e con inquadrature che sembrano opere d’arte, una storia d’amore struggente e sensuale, un racconto universale e senza tempo diventato ormai un cult assoluto che, grazie anche alla versione restaurata, esplode sul grande schermo in tutto il suo fascino.