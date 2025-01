Ilfattoquotidiano.it - Il racconto di Cecilia Sala a Che tempo che fa: “I rumori che arrivavano dal corridoio erano strazianti, pianti, vomito e tentativi di farsi male”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non mi hanno mai toccata. Maschi e femmine non si possono neanche sfiorare e la persona che mi interrogava era un maschio quindi io venivo portata, per esempio quando mi spostavano dalla cella alladegli interrogatori, con un bastone che tenevo ad un’estremità perché non potevamo sfiorarci”. Così la giornalistaha raccontato a Cheche fa la sua detenzione nel carcere di Evin, in Iran. “C’questi fari al neon accesi 24 ore – dice ancora – perdi la fiducia nella tua testa quando non parli da giorni, non ti fidi della tua memoria e anche rispondere agli interrogatori diventa un gioco psicologico abbastanza pesante”.ha capito di essere un ostaggio “nel momento in cui mi hanno detto che era morto il Presidente Carter“. “È l’unica notizia che mi hanno dato dall’esterno, io non sapevo nulla di quello che stava succedendo fuori.