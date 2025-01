Lopinionista.it - Il lago dei cigni del Royal Ballet al cinema il 27 febbraio 2025

Leggi su Lopinionista.it

L’incantevole produzione deldel classico intramontabile delto Ildeitorna neidi tutto il mondo. Ildeiracconta la struggente storia d’amore tra il Principe Siegfried e Odette, una splendida ragazza prigioniera di un incantesimo che la trasforma ogni giorno in un cigno. Odette vive in unincantato, dove cerca rifugio insieme ad altriche condividono il suo destino. Solo un amore puro e sincero può spezzare l’incantesimo. Questa produzione rimane tutt’oggi una delle opere più amate del repertorio classico delto, esigendo dai ballerini che ne interpretano i ruoli principali una combinazione di delicatezza e grazia così come una tecnica raffinata e virtuosistica.L’adattamento del capolavoro senza tempo di Marius Petipa e Lev Ivanov, firmato da Liam Scarlett – scomparso prematuramente nel 2021 – è una testimonianza della sua innata musicalità e del profondo amore del compianto coreografo per il classicismo.