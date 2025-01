Lettera43.it - Hellas Verona, il nuovo cda con Presidio Investors: c’è anche l’ex Lazio Hitzlsperger

Ilcorso dell’, dopo l’ufficialità del passaggio alla, ha inizio. Dopo la nomina di Italo Zanzi comepresidente del club gialloblù,la composizione delcda è stata ufficializzata. Come riportato dal quotidiano L’Arena, Christian Puscasiu e Dirk Swaneveld saranno rispettivamente managing partner e vice presidente. A completare il Consiglio d’amministrazione ci sarannoThomas, Donata Hopfen e Isabella Thun. Il primo è stato un calciatore della nazionale tedesca e ha vestito la maglia della Germania durante i Mondiali del 2006 e agli Europei 2008. E ha giocatonellanel 2010se per pochi mesi. In Serie A è sceso in campo per sei volte e hasegnato un gol. Donata Hopfen, invece, è stata la prima donna a guidare la Federcalcio tedesca.