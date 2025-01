Rompipallone.it - Esonero Serie A, il presidente cambia ancora: torna Tudor

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2025 8:47 di Giancarlo SpinazzolainA, ilvicino alla svolta: il nome diin poleSono ore calde sulla panchina del club diA. Il ruolo dell’allenatore, si sa, è il lavoro più precario del mondo. Da sempre legato ai risultati, se questi non arrivano, è il primo a pagare. E laA è notoriamente un campionato “mangia allenatori”: in questa stagione, infatti, sono già stati esonerati dapprima De Rossi e poi Juric alla Roma ma anche Paulo Fonseca al Milan, con due big che hannoto.Scorrendo in basso la classifica, hato anche il Genoa, passando da Gilardino a Vieira, il Lecce (panchina affidata a Giampaolo) ed il Monza, con l’di Nesta e Bocchetti subentrato. Ma d’altronde ogni mondo è paese ed anche all’estero la musica non, anzi.