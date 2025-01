Screenworld.it - Dexter: Resurrection, le riprese della nuova serie sono iniziate, Michael C Hall manda un messaggio ai fan

C.ha sorpreso i fan con un emozionante annuncio. Lediufficialmente. L’attore, noto per il suo ruolo iconico diMorgan, ha condiviso la notizia direttamente dal set tramite un video pubblicato sui social media, promettendo un’altra “corsa adrenalinica” per il pubblico. Questo nuovo capitolosaga, atteso per l’estate su Paramount+ con Showtime, segna un entusiasmante ritorno alla narrazione iniziata con: New Blood e farà da sequel rispetto allaprecedente, ma anche da collegamento diretto con il prequel Original Sin.La, ambientata ai giorni nostri, segue gli eventi di: New Blood. Sebbene i dettaglitrama siano ancora segreti, si sa che riprenderà la narrazione da dove si era interrotta, con il figlio di, Harrison, al centrostoria.