Navratilova | Non avrei disertato la Cecoslovacchia comunista per l’America di Trump

Cinquant’anni fa, Martina Navratilova fece una scelta coraggiosa: abbandonare la Cecoslovacchia comunista per inseguire i sogni negli Stati Uniti. Da giovane studentessa a leggenda del tennis, ha attraversato epoche di sfide e cambiamenti, diventando simbolo di libertà e determinazione. Oggi, riflettendo sulla sua vita e sulle mutate politiche, dichiara che gli Stati Uniti “non mi lascerebbero entrare”. Perché? Scopriamolo insieme.

Cinquant’anni fa, nel 1975, Martina Navratilova lasciò tutto. Lasciò soprattutto la Cecoslovacchia comunista, per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Era una studentessa diciottenne delle superiori, è diventata una delle disertrici più note della Guerra Fredda, e solo dopo una delle giocatrici di tennis più iconiche della storia. Oggi, dice intervistata da Amol Rajan sulla Bbc, gli Stati Uniti “non mi lascerebbero entrare”. Perché “non sono a favore di Donald Trump”. “ Se fossi ancora nella stessa posizione e dovessi andare a vivere da qualche parte, non sarei in America, perché al momento non è una democrazia”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Navratilova: «Non avrei disertato la Cecoslovacchia comunista per l’America di Trump»

