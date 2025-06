Il labirinto di Podere Salmastro si trasforma in un teatro per la caccia ai Pokemon

Preparati a un'avventura indimenticabile nel cuore di Cesenatico! Il Labirinto di Podere Salmastro si trasforma in un emozionante teatro di caccia ai Pokémon, con l’evento "Il Segreto di Mewtwo" in programma sabato 19 luglio dalle 18 alle 23. Indossa il cappello di ricercatore e immergiti in un mondo di misteri e scoperte, alla ricerca di fossili e creature straordinarie. Non perdere questa occasione, perché ogni passo potrebbe svelare un segreto...

Il "Labirinto Pokémon – Il Segreto di Mewtwo" è il titolo dell'iniziativa che si tiene sabato 19 luglio dalle 18 alle 23 nel suggestivo Labirinto di Podere Salmastro a Cesenatico (FC). Si potranno vestire i panni di un ricercatore Pokémon e addentrarsi nel labirinto alla ricerca dei "fossili.

