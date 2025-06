Il look impossibile di Bianca Censori | per le strade di Los Angeles con body nude e stivali di peluche

Bianca Censori conquista le strade di Los Angeles con un look audace e senza confini: body nude sgambato, maxi scollatura e stivali di peluche. Un mix di audacia e stile che cattura l’attenzione ovunque passi. La compagna di Kanye West dimostra ancora una volta come l’abbigliamento possa essere un’espressione di personalità forte e innovativa. Scopriamo insieme i dettagli di questo outfit che fa parlare di sé. Continua a leggere.

