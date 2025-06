Nintendo non è la vera concorrente di PlayStation | parla l’ex dirigente Sony

Il giorno della competizione tra giganti del gaming si svela con sorprendenti rivelazioni: Nintendo, secondo Shuhei Yoshida di Sony, non è vista come la vera minaccia alla PlayStation. Durante un’intervista al podcast ‘Kit & Krysta’, l’ex dirigente ha condiviso come nei report interni di Sony Nintendo venga spesso sottovalutata, evidenziando un diverso approccio alla rivalità nel mondo videoludico. Ma allora, chi è davvero il principale avversario di PlayStation?

L’ex dirigente di Sony, Shuhei Yoshida, storico volto della divisione PlayStation, ha recentemente condiviso interessanti retroscena sulla percezione interna di Nintendo all’interno dell’azienda giapponese. E lo ha fatto durante un’intervista al podcast ‘Kit & Krysta’ spiegando come, nei report interni di analisi di mercato condotti da Sony, Nintendo raramente venga considerata una diretta concorrente della PlayStation. Il giorno della Nintendo Switch 2: tutte le novità. “La vera competizione è tra PlayStation e Xbox”. “All’interno di Sony, anche quando si fanno analisi di mercato, Nintendo non compare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Nintendo non è la vera concorrente di PlayStation”: parla l’ex dirigente Sony

