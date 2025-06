Oggi si vola | se tutto va liscio si farà la stessa cosa domani

Oggi si vola, e se tutto va liscio, domani si ripete. Questa frase, condivisa in tutto il mondo anglosassone, incarna un atteggiamento pragmatico e senza fronzoli nei commerci: affari sono affari. I popoli mediterranei, invece, spesso pongono al centro sentimenti e relazioni umane nelle transazioni. Ma cosa succede quando l’equilibrio tra razionalità e cuore si modifica? Scopriamolo insieme, esplorando le diverse prospettive che modellano il nostro modo di fare affari.

Gli affari sono affari, questa la frase in inglese espressa dappertutto, che sintetizza al massimo una condotta. Vale a dire l'atteggiamento che alcune popolazioni, per lo più di radici anglosassoni, assumono quando si tratta di comprare o vendere qualsiasi bene o servizio. In effetti il concetto vorrebbe escludere dal trattamento di tali operazioni ogni forma di sentimento o di non razionalità in senso lato. I popoli mediterranei non si sono mai riconosciuti in toto come seguaci di tale filosofia dell'agire e un margine, seppur contenuto, di fantasia oltre alla rigidità dei numeri, la hanno sempre considerata parte, seppure non determinante, di una trattativa definibile, per certi aspetti, mercantile.