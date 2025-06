Federico Zampaglione svela i retroscena dei finti sold out | li pagano gli artisti

federico zampaglione svela i retroscena dei finti sold out: li pagano gli artisti. Dopo gli anni di pandemia, il mercato della musica dal vivo attraversa un paradosso affascinante e complesso. Se da un lato i concerti registrano numeri record, dall’altro molti eventi vengono ridimensionati o annullati, con biglietti spesso regalati o scontatissimi per riempire le arene. A questo scenario sorprendente, si aggiunge il coinvolgente racconto di Zampaglione, che svela come dietro le quinte si nascondano strategie sorprendenti e poco note.

Dopo gli anni di pandemia, il mercato della musica dal vivo sta vivendo un paradosso: da una parte, i concerti stanno facendo registrare numeri mai visti, e artisti che, prima del 2020, faticavano a riempire i locali, hanno ottenuto palazzetti e arene importantissime. Dall'altra, però, molti tour vengono ridimensionati o, addirittura, annullati, è non è raro trovare biglietti super scontati o gratuiti, regalati per riempire gli spalti. A spiegare questo strano meccanismo è Federico Zampaglione che, in un lungo post, ha messo in evidenza le dinamiche non sempre trasparenti che si celano dietro i sold out.

