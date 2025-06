I giovani non sanno distinguere informazione professionale da fake news il governo stanzia fondi per portare giornali in 877 scuole e lancia l’allarme sulla disinformazione giovanile

In un’epoca dominata da informazioni in tempo reale, i giovani si trovano spesso ad affrontare un mare di notizie senza sapere come distinguere tra realtà e fake news. Per contrastare questa minaccia, il governo ha deciso di investire nelle scuole, portando giornali in 877 istituti e lanciando un forte allarme sulla disinformazione giovanile. Un passo fondamentale per proteggere il futuro della democrazia, perché conoscere è il primo scudo contro le false informazioni.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, ha lanciato un allarme che suona come un campanello d'emergenza per il futuro democratico del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

