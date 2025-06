Mille Miglia 2025 | dove il design la tecnica e il Made in Italy corrono insieme

La Mille Miglia 2025 torna a incantare con il suo mix unico di design, tecnica e l’eccellenza del Made in Italy. Quattro ruote, passione e tradizione si incontrano in un percorso mozzafiato che unisce storia e innovazione, esaltando la creatività italiana nel cuore di questa leggendaria corsa. Un evento che celebra il patrimonio motoristico e culturale del nostro paese, dove il passato e il futuro corrono insieme verso nuove emozioni.

Roma, 18 giugno 2025 - La quarantatreesima edizione rievocativa della Mille Miglia ha preso finalmente il via. Dopo la classica passerella sulla rampa di Viale Venezia, gremito per l’occasione di cittadini, turisti, appassionati e curiosi, tutti rapiti dal fascino senza età dei 430 gioielli quattro ruote che quest’anno percorreranno 1900 chilometri da Brescia a Roma e ritorno, gli equipaggi si sono subito diretti verso la salita al Castello di Brescia per le prime Prove Cronometrate di questa edizione. È la corsa che racconta l’Italia molto prima e molto oltre il traguardo. Mentre la Mille Miglia 2025 attraversa i suoi 1900 chilometri, Fulvio D’Alvia — amministratore delegato di Mille Miglia Srl — racconta come un mito sportivo sia diventato oggi sistema produttivo, scuola di design e laboratorio tecnologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net