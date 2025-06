Scarlett Johansson | Jurassic World - La rinascita è una lettera d' amore a Spielberg

Scarlett Johansson, protagonista di Jurassic World - La rinascita, ha incantato il pubblico alla première di Londra con parole piene di emozione. L'attrice ha descritto il film come una vera e propria lettera d’amore a Steven Spielberg, rievocando l’importanza del regista e della sua visione pionieristica. Un omaggio sentito ai capolavori degli inizi del franchise, che rende questa pellicola un tributo speciale ai fan e al genio di Spielberg.

La star del nuovo film della saga inaugurata nel 1993 dal regista di Lo squalo è convinta che il film sia un omaggio al creatore principale del franchise. Scarlett Johansson ha partecipato alla première di Jurassic World - La rinascita all'Odeon Luxe Leicester Square di Londra ha parlato del film come di una lettera d'amore nei confronti di Steven Spielberg. In particolare, secondo l'attrice, si tratta di un omaggio molto sentito ai primi due film, quelli diretti dal regista di Schindler's List, ovvero Jurassic Park (1993) e Il mondo perduto - Jurassic Park (1997). Jurassic World - La rinascita omaggio a Steven Spielberg "Penso davvero che sia una lettera d'amore all'opera di Steven. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scarlett Johansson: "Jurassic World - La rinascita è una lettera d'amore a Spielberg"

