Il boss e la Signora | dal successore di Tudor all' ex Inter quanti derby in Juve-Al Ain

Dalla rivalità tra il boss e la signora, passando dal successore di Tudor all’ex Inter, il calcio sa sorprendere. Ricordate i 22 anni fa, quando i biancoazzurri emiratini sfidarono la Juve in amichevole con campioni come Buffon, Trezeguet, Del Piero e… Tudor? Un retroscena affascinante che mette in luce come il passato si intrecci con il presente. E chissà quali nuove sfide ci attendono nel futuro del calcio internazionale.

Il boss e la Signora: dal successore di Tudor all'ex Inter, quanti derby in Juve-Al Ain.

