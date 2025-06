Via Matteotti torna a chiudere per lavori | i percorsi alternativi per i negozi

rinnovamento di una delle arterie più trafficate di Viterbo, per restituire al centro storico un volto più sicuro e accogliente. Dal 19 giugno, i lavori renderanno necessari percorsi alternativi per negozi e cittadini, ma sono essenziali per valorizzare e preservare il patrimonio della città. Procediamo – spiega la sindaca Chiara Frontini – con il miglioramento di via Matteotti, assicurando un futuro più bello e funzionale per tutti.

Tornano i lavori in via Matteotti. Questa volta la riqualificazione della pavimentazione riguarda il primo tratto della strada del centro storico di Viterbo. Giovedì 19 giugno parte la cantierizzazione propedeutica all'intervento.

