Bonny stretta finale Inter-Parma | può arrivare al Mondiale! – SM

L’Inter si prepara a dare il benvenuto a Yann-Ange Bonny, il promettente attaccante del Parma, ormai prossimo a vestire la maglia nerazzurra. Con un accordo di massima tra le due squadre e possibilità di partecipare anche al Mondiale per club, il suo trasferimento potrebbe segnare una svolta nella stagione. Tutti i dettagli di questa trattativa che potrebbe cambiare le sorti della squadra sono pronti a svelarsi.

Bonny è ad un passo dall’Inter. Inter e Parma hanno trovato una base di accordo per il trasferimento del francese in nerazzurro. Occhio che potrebbe arrivare anche al Mondiale per club, riferisce Sport Mediaset. TUTTI I DETTAGLI – L’Inter fa sul serio per Yann-Ange Bonny. Il centravanti francese del Parma può dirsi ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Come riferisce Sport Mediaset, base di accordo tra le due società sulla base di 20-22 milioni di euro, con possibile inserimento di Sebastiano Esposito come contropartita tecnica. Inoltre, il ragazzo del 2003 potrebbe raggiungere i nuovi compagni già negli Stati Uniti, visto che la Fifa riaprirà il calciomercato per le squadre impegnate negli Stati Uniti, attraverso una finestra che va dal 27 giugno al 3 luglio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, stretta finale Inter-Parma: può arrivare al Mondiale! – SM

In questa notizia si parla di: inter - bonny - parma - arrivare

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

GdS - #Inter sempre più vicina ad Ange-Yoan #Bonny: sarà lui il 1º acquisto in attacco per Chivu, accordo a un passo grazie anche all'inserimento nell'affare di una contropartita tecnica, al Parma andrebbe Sebastiano #Esposito e ricchi bonus per arrivare ai 2 Vai su X

? L’Inter ha praticamente chiuso col Parma per Bonny: affare da 25 milioni, seguirà Chivu Vai su Facebook

Inter più vicina a Bonny: Esposito per il Parma; Pedullà: “Bonny viaggia velocemente verso l’Inter, possibile contropartita dall’Inter”; Inter, doppio colpo in attacco. Chiuv spinge, a luglio può arrivare anche Bonny: i dettagli.

Inter più vicina a Bonny: Esposito per il Parma - L'attaccante francese classe 2003 ha già detto sì ai nerazzurri, al lavoro per ottenere anche l'ok del Parma. msn.com scrive

L’Inter accelera per Bonny: accordo vicino col Parma, cifre e dettagli - Yoan Bonny: trattativa in fase avanzata con il Parma per il giovane attaccante francese. Da ilcorrieredelpallone.it