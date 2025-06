Edificio dell' ex CTP al Cep abbandonato Sofia Sinistra Unita | Esiste un progetto di riqualificazione?

Edificio dell’ex CTP al CEP, un tempo fulcro di servizi educativi, ora giace abbandonato e trascurato, simbolo di rinascita mancata. Tuttavia, un progetto di riqualificazione annunciato promette di trasformare questo spazio dimenticato in un’area vivace e funzionale, capace di ridare vita a un quartiere che ha urgente bisogno di rinnovamento. La speranza è che questa iniziativa possa davvero restituire identità e futuro a Sofia Sinistra Unita.

"Sono passati anni dalla chiusura dei CTP, l’edificio dell’ex Circoscrizione 2 di via Gaetano Donizetti, nel quartiere CEP, è ancora lì: chiuso, trascurato, circondato da recinzioni fatiscenti e con segni evidenti di abbandono. Un simbolo di abbandono in un quartiere che avrebbe invece urgente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Edificio dell'ex CTP al Cep abbandonato, Sofia (Sinistra Unita): "Esiste un progetto di riqualificazione?"

