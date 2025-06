Hockey i Florida Panthers vincono la Stanley Cup | festeggiamenti per le vie di Fort Lauderdale

Un trionfo storico per gli Florida Panthers, che consolidano la loro leggenda vincendo la seconda Stanley Cup consecutiva. Con una performance straordinaria in Gara 6 contro gli Edmonton Oilers, la squadra di Fort Lauderdale ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro della NHL. I festeggiamenti per le strade della città sono un’esplosione di gioia e orgoglio, segnando un capitolo memorabile nella storia dello sport. È l’inizio di un nuovo, emozionante capitolo per i Panthers!

I Florida Panthers si aggiudicano la loro seconda Stanley Cup consecutiva superando in Gara 6 della finale della NHL i canadesi degli Edmonton Oilers per 5-1. I Panthers diventano la prima squadra della National Hockey League, la lega professionistica di hockey su ghiaccio composta da 32 squadre provenienti da Stati Uniti e Canada, a vincere due volte consecutive il titolo dal 2020-2021, quando l’impresa fu messa a segno da Tampa Bay, e la terza squadra a farlo in questo secolo. Sam Reinhart ha segnato quattro gol, diventando solo il sesto giocatore nella storia della Lega e il primo dal 1957 a ottenere questo risultato in una partita della finale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hockey, i Florida Panthers vincono la Stanley Cup: festeggiamenti per le vie di Fort Lauderdale

In questa notizia si parla di: hockey - panthers - florida - stanley

Stanley Cup Final 2025 – Preview Gara 6: Florida Panthers vs Edmonton Oilers https://hockeywords.com/stanley-cup-final-2025-preview-gara-6-florida-panthers-vs-edmonton-oilers/ Vai su Facebook

Marchand è ancora protagonista, Florida vince Gara 5 ed è a un passo dalla Stanley Cup - Vai su X

Gara-6 è senza storia, la Stanley resta in Florida; I Florida Panthers ascendono all'immortalità dell'hockey, sfidando le probabilità con conquiste consecutive della Stanley Cup.; La Stanley resta in Florida, Edmonton battuti dai Panthers per 5 a 1.

Gara-6 è senza storia, la Stanley resta in Florida - Se l’anno scorso ci era voluto il quarto match point per vincere la resistenza di Edmonton, quest’anno i Panthers non si sono fatti pregare, chiudendo la p ... Si legge su rsi.ch

Hockey La Stanley resta in Florida - Se l’anno scorso ci era voluto il quarto match point per vincere la resistenza di Edmonton, stavolta i Panthers non si sono fatti pregare, chiudendo la pen ... Secondo bluewin.ch