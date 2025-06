Case vacanze con truffa ad Ancona e Senigallia | intascavano l’anticipo e si dileguavano

Le vacanze promesse si trasformano in un incubo: due truffatori, un uomo umbro e una donna sarda, sono stati smascherati dai carabinieri di Ancona e Senigallia. Con una frode ormai tristemente nota, hanno intascato anticipi per case vacanza e poi sparito nel nulla, lasciando i turisti senza niente. È un’allerta importante per evitare di cadere nelle loro trame: ecco cosa sapere e come proteggersi.

Ancona, 18 giugno 2025 - Una doppia truffa “della casa vacanza” è stata scoperta dai carabinieri delle compagnie di Ancona e della stazione di Senigallia. Sono finiti nei guai un uomo residente in Umbria e una donna di Cagliari, in Sardegna, denunciati dai militari, che hanno agito con gli stessi modi e anche con lo stesso fine: intascare il denaro riscuotendo gli anticipi salvo poi dileguarsi, facendo perdere e proprie tracce, senza mettere a disposizione nessun bene immobile in vista delle vacanze. Il primo colpo, ad Ancona, è stato organizzato ai danni di uno jesino di 30 anni, che voleva affittare casa al mare a Civitanova Marche ma è stato truffato dall’uomo di origini umbre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case vacanze con truffa ad Ancona e Senigallia: intascavano l’anticipo e si dileguavano

