Torrent All Monterrey | Inter super potenza! Non ci davano chance

Nonostante le aspettative, Monterrey dimostra di essere una vera forza, strappando un pareggio prezioso contro l’Inter. Domenec Torrent, tecnico dei Rayados, si lascia andare a commenti che sottolineano la determinazione e il valore della sua squadra. Un risultato che rafforza la loro credibilità e accende l’entusiasmo per il prosieguo della competizione. Ecco come l’allenatore ha commentato questa sfida emozionante...

Torrent orgoglioso per il pareggio strappato dal Monterrey contro l’Inter. L’allenatore dei messicani si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Ecco cos’ha detto l’allenatore dei Raydos. PUNTO IMPORTANTE – Il tecnico del Monterrey, Domenec Torrent, sul pari contro l’Inter di questa notte alle 3 italiane: « Siamo felici del punto conquistato contro una delle più grandi potenze d’Europa, ero convinto delle nostre chance. Abbiamo anche colpito un palo, poteva andarci meglio. Siamo stati sempre ben concentrati in campo. Tutti pensavano che l’Inter avrebbe vinto, ma i nostri giocatori non si sono scoraggiati ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torrent (All. Monterrey): «Inter super potenza! Non ci davano chance»

In questa notizia si parla di: torrent - monterrey - inter - super

Torrent è il nuovo allenatore del Monterrey: debutterà contro l’Inter! - Domenec Torrent è il nuovo allenatore del Monterrey, pronto a debuttare nella sfida contro l'Inter al Mondiale per Club.

"L'Inter ha rispettato la nostra festa nonostante il dolore per la sconfitta" L'elogio di Luis Enrique ai rivali nerazzurri Vai su Facebook

Monterrey-Inter 1-1: a Sergio Ramos risponde Lautaro; Monterrey, Torrent: Conosciamo perfettamente l'Inter e abbiamo studiato Chivu al Parma. Nulla è scontato; Pronostici Mondiale per Club 2025: quote, formazioni e dove vedere Monterrey-Inter.

Torrent (All. Monterrey): «Inter super potenza! Non ci davano chance» - Torrent orgoglioso per il pareggio strappato dal Monterrey contro l'Inter. Segnala inter-news.it

Monterrey, Torrent: “Felici per il pari, tutti pensavano che l’Inter avrebbe vinto ma…” - Le parole dopo la sfida tra Monterrey e Inter al Rose Bowl Stadium di Los Angeles, gara d'esordio al Mondiale per Club ... fcinter1908.it scrive