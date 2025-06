Ravello Festival 2025 | il respiro del grande sinfonismo internazionale sulla Costiera Amalfitana

Immergetevi nell’incanto del Ravello Festival 2025, un’esperienza unica sullo splendido scenario della costiera amalfitana. Dal 6 luglio al 25 agosto, il Belvedere di Villa Rufolo si trasforma in un palcoscenico internazionale, regalando emozioni sinfoniche indimenticabili tra capolavori, rarità e nuove interpretazioni. Un viaggio musicale che celebra l’eredità culturale globale, lasciando il pubblico senza fiato: un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della bellezza.

Dal 6 luglio al 25 agosto, il Belvedere di Villa Rufolo si trasforma in palcoscenico d’eccezione per una tra le più prestigiose rassegne musicali d’Europa: il Ravello Festival, che anche quest’anno conferma la propria vocazione internazionale e sinfonica, con ospiti di rilievo assoluto e numerose esclusive italiane. Il cartellone 2025 offre un itinerario affascinante tra capolavori orchestrali, rarità, riletture e un forte accento sull’eredità wagneriana, presente in ben cinque concerti. Wagner protagonista e ritorno alle grandi orchestre. L’inaugurazione, domenica 6 luglio, è affidata al complesso francese Le Cercle de l’Harmonie sotto la direzione di Jérémie Rhorer, con un programma che accosta il Preludio da “Parsifal”, l’ Ouverture da “Tannhäuser” e la “Symphonie fantastique” di Berlioz: una dichiarazione di intenti che segna il tono sinfonico e romantico del festival. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ravello - festival - internazionale - respiro

Ravello Festival 2025: il respiro del grande sinfonismo internazionale sulla Costiera Amalfitana; Caserta, la magia della musica torna sulla Terrazza Leuciana: al via la terza edizione del festival Tramonti; Ravello Festival 2023: programma, orari e prezzi.

Ravello Festival 2025, musica da non perdere nella Costiera Amalfitana - La Costiera Amalfitana si prepara ad accogliere la 73ª edizione del prestigioso Ravello Festival, un appuntamento imperdibile che dal 6 luglio al 25 agosto 2025 trasformerà uno dei paesaggi più sugges ... msn.com scrive

Festival di Ravello, 62esima edizione piena di superstar di arte, musica e teatro - Ma quei giardini, incastonati nella Costiera Amalfitana e cantati da Wagner, sono lì che non aspettano altro se non dare il benvenuto alla 62esima edizione del festival di Ravello. Come scrive ilmessaggero.it