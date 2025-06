LIVE Paolini-Jabeur WTA Berlino 2025 in DIRETTA | si parte primo match complicato per l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamorosa risposta vincente di dritto Jabeur. 15-15 Risposta nei piedi di rovescio di Jabeur e punto diretto. 15-0 Servizio e dritto vincente Paolini! Jasmine PAOLINI al servizio. Giocatrici in campo! 13:40 Jabeur che si era fermata al turno decisivo delle qualificazioni contro la cinese Wang e che è stata ripescata come LL dopo i tanti forfait a Berlino. 13:38 Ci sono altri 4 precedenti, questo sarĂ il 6°, Paolini guida per 3-2 momentaneamente. Ricordiamo che il precedente di Miami aveva lanciato Jasmine verso la risalita dopo risultati non eccezionali e il semi-infortunio di Dubai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: si parte, primo match complicato per l’azzurra

BERLINO Ore 13:00 Paolini vs Jabeur PAOLINI:SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport.

