Virgin Active multata dall’Antitrust | 3 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette

L'Antitrust ha deciso di multare Virgin Active Italia con 3 milioni di euro, evidenziando pratiche commerciali scorrette come la mancanza di trasparenza su abbonamenti, rinnovi automatici, aumenti di prezzo e ostacoli alla disdetta. Oltre 100.000 abbonati nel 2024 sono stati coinvolti in questa vicenda. Scopriamo insieme cosa significano queste novitĂ per i consumatori e come tutelare i propri diritti. Continua a leggere.

Virgin Active, confermata l'apertura di un Social Wellness Club all'ex Rinascente - Virgin Active ha annunciato l'apertura di un innovativo social wellness club nell'ex Rinascente di Padova.

