Inaugura una nuova pista notturna per l' elisoccorso a Marentino | primo atterraggio davanti alle autorità

Inaugurata lunedì 16 giugno 2025, la nuova pista notturna per l’elisoccorso a Marentino rappresenta un passo avanti cruciale per la sicurezza e l’efficienza territoriale. Situata presso il campo sportivo, ora accessibile ai soccorritori grazie a un innovativo sistema di sblocco e illuminazione, questa infrastruttura consente interventi rapidi in ogni momento della notte. In un mondo sempre più dinámico, questa inaugurazione segna una svolta decisiva per la tutela della comunità.

