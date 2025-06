Villa San Michele al via la rassegna concertistica 2024 con artisti internazionali

Villa San Michele si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica con la rinomata rassegna concertistica 2024, che porta sul palco artisti internazionali in uno dei luoghi più suggestivi della Campania. Venerdì 20 giugno alle 20, il quartetto d’archi Camerata Nordica inaugurerà “Un’estate per sognare”, regalando emozioni indimenticabili sotto il cielo di Capri. Il sipario si apre: la magia sta per cominciare.

Venerdì 20 giugno alle 20 riparte la rassegna dei concerti a Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri. A inaugurare “Un’estate per sognare” sarà il quartetto d’archi Camerata Nordica, composto dal 1° violino Shuichi Okada, dal 2° violino Daina Mateikaite, dalla violista Cara Coetzee e dal violoncellista Zéphyrin Rey-Bellet. Il programma renderà omaggio a due tra i compositori più amati: Giacomo Puccini, e Franz Schubert, oltre a musiche tradizionali nordiche e a pagine di Antonín Dvo?ák. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

