Anche mio figlio alla maturità Spero non scelga la mia traccia | la confessione del filosofo Pievani tra i temi d’esame

Immaginate la scena: tra centinaia di studenti italiani, il pensiero del padre, un filosofo bergamasco, emerge come traccia d’esame. Un momento surreale che unisce famiglia e filosofia in un intreccio unico. Telmo Pievani, con un sorriso, spera che suo figlio scelga un altro argomento, ma questa coincidenza rimarrà certamente memorabile. La maturità si trasforma così in un’esperienza ancora più speciale, ricca di emozioni e storie da raccontare.

Bergamo – C’è qualcosa surreale nel sedersi all’ esame di maturità e trovare, tra gli argomenti delle tracce d’esame, il pensiero filosofico del proprio padre. A rilevare il curioso caso è stato il filosofo evoluzionista bergamasco Telmo Pievani: “Tra i banchi oggi c’è anche mio figlio, speriamo non mi scelga”, ha detto quando ha scoperto del tema d’esame posto dinnanzi al mezzo milione di studenti italiani che si confronta con la prima prova. Si tratta della traccia di testo argomentativo di tipologia B: “Un quarto d’era (geologica) di celebrità”, pubblicato sulla rivista trimestrale “Sotto il Vulcano” che riflette sull’impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Anche mio figlio alla maturità. Spero non scelga la mia traccia”: la confessione del filosofo Pievani (tra i temi d’esame)

