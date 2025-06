Musica artisti di strada e impegno sociale | tutto pronto per l' ottava edizione dell' Atella Sound Circus

Preparatevi a vivere tre giorni di musica, passione e impegno sociale con l’ottava edizione dell’Atella Sound Circus! Dal 20 al 22 giugno 2025, il Casale di Teverolaccio a Succivo si trasformerà nel cuore pulsante della Campania, portando sul palco artisti di strada e musicisti che uniscono talento e solidarietà. Un festival che promette emozioni indimenticabili e un messaggio forte: la musica come strumento di cambiamento. Non mancate!

L'Atella Sound Circus, il festival più colorato e tra i più attesi della Campania, torna per l'ottava edizione dal 20 al 22 giugno 2025 nel suggestivo scenario del Casale di Teverolaccio a Succivo, in via XXIV Maggio. Organizzato dall'Associazione Artenova, con il patrocinio del Comune di.