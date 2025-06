26 funzioni di iOS 26 di cui Apple non ha parlato alla WWDC

Durante la recentissima WWDC, Apple ha catturato l’attenzione con il rivoluzionario redesign di iOS, ma sotto la superficie si celano ben 26 funzioni innovative di cui nessuno ha parlato. Queste novità minori, spesso trascurate, rappresentano invece miglioramenti significativi, risolvendo vecchie lacune e semplificando l’esperienza quotidiana. Scopriamo insieme queste chicche nascoste che renderanno il vostro iPhone ancora più intelligente e funzionale.

Nella presentazione, l'azienda di Cupertino si è concentrata sul redesign dell'interfaccia e delle app, ma con il nuovo sistema operativo arrivano molte novità minori che in diversi casi risolvono problemi e carenze di lunga data.

