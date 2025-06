Justin Bieber confessa | Ho problemi a gestire la rabbia è da una vita che cerco di guarire

Justin Bieber si apre nuovamente sui suoi momenti difficili, confessando di lottare con problemi di rabbia da tutta la vita e di aver bisogno di spazio per guarire. La sua sincerità tocca il cuore dei fan, che lo sostengono in questo percorso di crescita personale. In un mondo dove la vulnerabilità è raramente mostrata, Justin ci ricorda l'importanza di ascoltare e prendersi cura della propria salute mentale. Ma quali saranno i passi futuri dell’artista?

Justin Bieber torna a parlare della sua condizione di salute e risponde ai fan che si mostrano continuamente preoccupati per lui. L'artista ha confessato di avere problemi a gestire la rabbia e di aver bisogno di spazio: "Sono stanco di pensare sempre a me stesso, non lo siete anche voi?".

