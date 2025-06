C'è solo un'arma che può distruggere i siti nucleari in Iran | cos'è la bunker buster degli USA

Tra le armi più potenti e controverse degli Stati Uniti si distingue la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, una vera e propria bunker buster capace di perforare montagne e raggiungere obiettivi sotterranei come il complesso di Fordow in Iran. L’unica in grado di minacciare i siti nucleari di Teheran, questa arma alimenta speculazioni su un possibile intervento diretto di Washington nel conflitto. Vediamo cosa rende questa bomba così unica e temuta.

