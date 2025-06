Lavori Aqp a Bitritto stop di 7 ore all' erogazione idrica il 25 giugno

Il 25 giugno, alcune zone di Bitritto subiranno una sospensione di 7 ore nell'erogazione dell'acqua a causa di interventi di manutenzione straordinaria da parte di Acquedotto Pugliese. Questa interruzione temporanea, prevista per garantire un miglioramento del servizio, potrebbe causare disagi ma è essenziale per assicurare la qualità e l’efficienza della rete idrica. Ricordate di pianificare in anticipo le vostre esigenze idriche e restate aggiornati sulle eventuali comunicazioni ufficiali.

Il prossimo 25 giugno, per 7 ore, sarà sospesa l'erogazione idrica in alcune zone del comune di Bitonto, nel Barese, a causa di interventi di Acquedotto Pugliese per la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica. Lo stop all'erogazione sarà effettuato. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lavori Aqp a Bitritto, stop di 7 ore all'erogazione idrica il 25 giugno

