Letizia | Nei piani del Milan non c’è Morata ma non escludo un ritorno

Il Milan potrebbe riaccendere le speranze di riabbracciare Alvaro Morata, un nome che ha scaldato i cuori dei tifosi rossoneri. Francesco Letizia ha infatti svelato come il club stia valutando diverse formule per il ritorno dell’attaccante spagnolo, aprendo nuovi scenari nel calciomercato. La coinvolgente strategia del Milan si prepara a scrivere il prossimo capitolo, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa riserverà il futuro?

Francesco Letizia ha parlato del possibile ritorno al Milan per Alvaro Morata. Il club rossonero potrebbe pensare a una formula. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Letizia: “Nei piani del Milan non c’è Morata, ma non escludo un ritorno”

In questa notizia si parla di: letizia - milan - morata - ritorno

Letizia: “Il Milan è diventato una barzelletta. Cardinale ha distrutto …” - Nel suo recente editoriale, il giornalista Francesco Letizia offre una critica aspra e pungente sulla situazione del Milan, definendo l'attuale gestione di Gerry Cardinale una vera e propria "barzelletta".

"Sono successe cose mai viste" Alvaro Morata solo oggi ha avuto il coraggio di raccontare cosa è realmente accaduto al Milan nella sua esperienza rossonera quando, con la sua famiglia, decise di dire addio al club. Vai su Facebook

Milan, Letizia spiazza: “Furlani pesce fuor d’acqua. Stagione disastrosa. Ed è colpa …”; Milan, Letizia spiazza tutti sul rinnovo di Theo Hernandez: ed elenca tutte le ragioni; Non c'è nessuno più forte di Theo sul mercato, prezzo svalutato, dargli fiducia: Letizia scrive i 10....

Morata torna in Serie A: niente Milan, obiettivo Champions - Alvaro Morata può tornare in Serie A in maniera inattesa e non al Milan: pista a sorpresa e colpo di scena per lo spagnolo ... Segnala calciomercatonews.com

Milan, Morata può prendersi la rivincita grazie ad Allegri: Alvaro è l’alternativa ai sogni Valhovic, Kean e Nunez - Morata starebbe pensando di lasciare il Galatasaray e tornare dunque al Milan, dove ritroverebbe l'estimatore Allegri: può essere lui l'alternativa a Vlahovic, Kean e Nunez ... Si legge su sport.virgilio.it