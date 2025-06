Calciomercato Milan muro per Javi Guerra | la distanza con il Valencia

Il calciomercato del Milan si scontra con un muro di resistenza in casa Valencia, che respinge la prima offerta per Javi Guerra. I rossoneri, infatti, sono decisi a rinforzare l’attacco, ma la trattativa si fa complicata mentre il tempo stringe. Riusciranno i milanisti a superare le resistenze valenciane e portare a casa il loro obiettivo? La sfida continua, e gli appassionati attendono aggiornamenti.

Il Valencia fa muro per Javi Guerra, obiettivo del calciomercato del Milan. La prima offerta del Diavolo per lo spagnolo è stata respinta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, muro per Javi Guerra: la distanza con il Valencia

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - muro - javi

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan Tare fa sognare i tifosi Vai su Facebook

Javi Guerra-Milan, offerta da 20 milioni respinta: il Valencia alza il muro; Calciomercato, il Milan fa sul serio per Guerra, ma il Valencia alza il muro; Il Valencia rifiuta la prima offerta del Milan per Javi Guerra: 20 milioni non bastano.

Mercato Milan, il Valencia fa muro per Javi Guerra! Richiesta precisa, c’è il precedente dello scorso anno - Mercato Milan, il retroscena dello scorso anno fissa il prezzo per Javi Guerra: per convincere il Valencia servono almeno 25 milioni di euro Nonostante le recenti speculazioni di mercato, il futuro di ... Si legge su milannews24.com

Tecnico, fisico, timido e casalingo: chi è Javi Guerra dentro e fuori dal campo - Conosciamo meglio il 22enne centrocampista del Valencia messo nel mirino dal Milan. Secondo gazzetta.it