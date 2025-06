Divieto di lavoro in Campania nelle ore più calde per i settori a rischio De Luca firma l’ordinanza

In risposta alle crescenti preoccupazioni per la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature, il presidente De Luca ha firmato un’ordinanza che limita l’attività nei settori a rischio durante le ore più calde. Questa misura mira a proteggere chi opera all’aperto sotto il sole cocente, garantendo condizioni di lavoro più sicure e il rispetto della salute pubblica. La sicurezza dei lavoratori resta una priorità, e questa decisione è un passo importante in tal senso.

Per assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini, la cui attività si svolge all’esterno in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza con cui si dispone, sull’intero territorio della Campania: E’ fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito http:www.worklimate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

