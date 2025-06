Riapre la villa comunale di via Archimede

Venerdì 20 giugno alle ore 20, la città di San Nicola la Strada celebra il ritorno della Villa Comunale di via Archimede, un'oasi di relax e socialità appena rinnovata. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Marotta, invita tutti a partecipare a questa cerimonia speciale, segno di impegno e rinascita per il nostro territorio. Un luogo che torna a vivere, pronto ad accogliere nuovamente cittadini e famiglie in un contesto rinnovato e più bello che mai.

Venerdì 20 giugno, alle 20, l'amministrazione comunale di San Nicola la Strada, guidata dal sindaco Vito Marotta, terrà una cerimonia per festeggiare la riapertura della villetta comunale sita tra via Archimede e via Virgilio. Infatti, tale spazio è stato oggetto di un recente intervento di.

