Vincenzo Comunale torna in Campania | risate assicurate al Caserta Summer Fest

Preparati a vivere una serata all’insegna di ironia, risate e comicità senza filtri: Vincenzo Comunale, uno dei volti più brillanti della stand-up comedy italiana, torna in Campania con il suo imperdibile live show. Dopo il successo internazionale e i sold out a Napoli, l’attore promette di conquistare ancora una volta il pubblico del Caserta Summer Fest. Non perdere questa occasione: stasera, mercoledì 18 giugno, la comicità è servita!

Ironia, risate e comicità senza filtri: Vincenzo Comunale torna ad esibirsi in Campania con il suo live show. Dopo il doppio sold out al Teatro Palapartenope Casa della Musica di Napoli lo scorso febbraio e il successo del tour nazionale con tappe anche ad Amsterdam, Vincenzo Comunale, una degli attori comici più brillanti della stand-up comedy italiana, torna a esibirsi in Campania con un imperdibile appuntamento: stasera, mercoledì 18 giugno al Parco della Musica “Maria Carolina” (Ce) inserito nel programma del Caserta Summer Fest. L’appuntamento è una produzione a cura della società Ufficio K in collaborazione con Full Heads Comedy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: vincenzo - comunale - torna - campania

Vincenzo Comunale in scena il 18 giugno a Caserta - Vincenzo Comunale, il volto noto della stand-up comedy italiana, torna ad accendere il palcoscenico campano con il suo irresistibile show.

A Postiglione inaugurata la nuova casa comunale alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca Leggi https://vocedistrada.it/localita/valle-del-calore-e-alburni/a-postigione-inaugurata-nuova-casa-comunale/ #postiglone #casaco Vai su Facebook

Caserta - Vincenzo Comunale fa boom con il suo show comico dopo i sold out a Napoli. Non perderti il suo ritorno trionfale a casa! #risateassicurate Vai su X

Vincenzo Comunale torna a Caserta: risate assicurate al Summer Fest; Vincenzo Comunale in Comedy Show Live scena a Caserta; SPETTACOLI - Caserta Summer Fest, Vincenzo Comunale in scena mercoledì 18 giugno al Parco della Musica Maria Carolina.

Vincenzo Comunale in scena il 18 giugno a Caserta - Ironia, risate e comicità senza filtri: Vincenzo Comunale torna ad esibirsi in Campania con il suo live show. Si legge su napolivillage.com

Vincenzo Comunale al Parco della Musica di Caserta il 18 giugno - Caserta – Dopo i sold out al Palapartenope di Napoli e il successo internazionale del suo tour, Vincenzo Comunale torna a esibirsi dal vivo nella sua terra ... Segnala cronachedellacampania.it