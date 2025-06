Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre

In un caso che scuote l’opinione pubblica, Riccardo Bossi, figlio del celebre Umberto Bossi, è stato condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. La vicenda, risalente al 2016, solleva molte domande sulla famiglia e sui limiti della privacy. L’avvocato di Bossi ha già annunciato il ricorso in Appello, lasciando aperta la speranza di un possibile ripensamento. La madre ha...

Varese, 18 giugno 2025 – Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. I fatti al centro del processo risalgono al 2016 e l'avvocato Federico Magnante, difensore di Bossi Jr (mai comparso in aula), ha già annunciato il ricorso in Appello. Le motivazioni saranno depositate in 90 giorni. La madre ha denunciato Riccardo Bossi per maltrattamenti e minacce salvo poi rimettere la querela e rassicurare il giudice in aula che i rapporti con il figlio erano tornati sereni con ogni possibile frattura famigliare ricomposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre

