L' Antonino d' oro alla Congregazione dei missionari Vincenziani

L'Antonino d’Oro 2025, prestigioso riconoscimento della Basilica di Sant’Antonino martire, sarà consegnato alla Congregazione dei Missionari Vincenziani del Collegio Alberoni di Piacenza. Questa onorificenza celebra oltre quattro secoli di dedizione e impegno missionario, un esempio di fede e servizio che continua a ispirare. Scopriamo insieme le storie che rendono questa congregazione un faro di speranza e carità nel mondo.

I Canonici del Capitolo della Basilica di Sant’Antonino martire, sono lieti di annunciare che hanno deciso di assegnare il premio “Antonino d’oro 2025” alla Congregazione dei Missionari Vincenziani del Collegio Alberoni di Piacenza. La Congregazione della Missione nasce il 17 aprile 1625, per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - L'Antonino d'oro alla Congregazione dei missionari Vincenziani

In questa notizia si parla di: antonino - congregazione - missionari - vincenziani

L'Antonino d'oro alla Congregazione dei missionari Vincenziani; “Antonino d’oro 2025” ai missionari vincenziani del Collegio Alberoni; Al via a Lecce il Giubileo vincenziano a 400 anni dalla fondazione dei Padri della Missione.

Ai missionari Vincenziani del Collegio Alberoni l’Antonino d’Oro 2025 - Verrà assegnato alla Congregazione dei Missionari Vincenziani del Collegio Alberoni il premio "Antonino d'Oro", giunto quest'anno alla quarantesima ... Come scrive piacenzasera.it

Giornata mondiale poveri: a Lecce Caritas e Congregazione missionari vincenziani aprono “Il cammino”, cohousing per senza fissa dimora - Caritas diocesana di Lecce e Congregazione dei missionari vincenziani, hanno quasi portato a termine i lavori di ristrutturazione dell’Idria, ex Casa Betania, dove prenderà il via a breve il pr ... Riporta agensir.it