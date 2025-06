I Cesaroni puntano al ritorno di Elena Sofia Ricci | trattative in corso per la nuova stagione?

I Cesaroni puntano al grande ritorno di Elena Sofia Ricci per la settima stagione, ma la star ha già dichiarato di non voler riprendere il ruolo di Lucia Liguori. Tuttavia, le trattative sono ancora intense e i produttori fanno di tutto per convincerla, con un possibile annuncio previsto durante l’Italian Global Series Festival. Resta da vedere se questa volta riusciranno a sorprendere i fan e a riaccendere la magia della serie.

I produttori de I Cesaroni starebbero provando di tutto con Elena Sofia Ricci per convincerla a tornare nella stagione 7: l'annuncio potrebbe arrivare nel corso dell'Italian Global Series Festival? Elena Sofia Ricci ha ribadito più volte che non intende riportare la sua Lucia Liguori ne I Cesaroni - Il ritorno, la settima stagione della serie da poco ordinata. Ultimamente, però, sembra che la produzione sia tornata alla carica per convincere l'attrice a riprendere il ruolo, anche solo per una fugace apparizione. A scriverlo è oggi Giuseppe Candela sulle pagine di CHI nella sua rubrica "C'è chi dice.

Elena Sofia Ricci "Che Dio ci Aiuti è la fiction che ho amato di più, non riesco a separarmi da Suor Angela. I Cesaroni ? Il mio ruolo si era esaurito, ma è stata un'esperienza fantastica, soprattutto nelle prime due stagioni, perché ho avuto colleghi eccezionali

saranno assegnati gli Excellence Awards, riconoscimenti alla carriera che vedranno salire sul palco tra gli altri Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci, all'attrice Evangeline Lilly, e l'attrice turca Özge Gürel.

