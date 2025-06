Napoli su Nunez e Chiesa Chinellato | Margini concreti per prenderli De Bruyne? Scelta da top

Il mercato estivo si infiamma con Napoli protagonista: Nunez e Chiesa sono obiettivi concreti per rinforzare la rosa, mentre De Bruyne potrebbe essere la scelta di primo piano per portare esperienza e classe. Davide Chinellato, inviato dall’Inghilterra, analizza le opportunità e le strategie del club azzurro, pronti a puntare in alto. La sessione si prospetta ricca di sorprese, e il futuro azzurro si tinge di grandi ambizioni.

Nunez e Chiesa possono lasciare Liverpool, De Bruyne accolto come un campione che vuole ancora brillare Davide Chinellato, corrispondente dall’Inghilterra per la Gazzetta dello Sport, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net Š Forzazzurri.net - Napoli su Nunez e Chiesa, Chinellato: “Margini concreti per prenderli. De Bruyne? Scelta da top”

In questa notizia si parla di: nunez - chiesa - chinellato - bruyne

Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica) - Il mercato del Napoli si infiamma con l’interesse in casa Liverpool: Darwin Nunez e Federico Chiesa sono i nomi caldi per rinforzare l’attacco.

Chinellato: “Nunez-Napoli, affare possibile. De Bruyne? Giocatore top ma da gestire”; Napoli su Nunez e Chiesa, Chinellato: “Margini concreti per prenderli. De Bruyne? Scelta da top”; Dall'Inghilterra: Nunez a Napoli, si può fare a 50 milioni. Attenzione a Chiesa.

Napoli su Nunez e Chiesa, Chinellato: “Margini concreti per prenderli. De Bruyne? Scelta da top” - Nunez e Chiesa possono lasciare Liverpool, De Bruyne accolto come un campione che vuole ancora brillare Davide Chinellato, corrispondente dall'Inghilterra ... forzazzurri.net scrive

Dall'Inghilterra: "Nunez a Napoli, si può fare a 50 milioni. Attenzione a Chiesa" - Davide Chinellato, corrispondente dall'Inghilterra della 'Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, per parlare del mercato della società azzur ... Lo riporta msn.com